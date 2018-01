Sebastián Ligarde revela cómo superó la depresión que lo hizo pensar en el suicidio: "La vida me dio otra oportunidad"

En entrevista exclusiva para Univisión Entretenimiento, Sebastián Ligarde , quien radica desde hace 12 años en Miami, habló de los momentos más difíciles de su vida cuando era joven, y cómo fue que logró dejar de lado la amargura: “Fueron muchos años de callarme y negar las cosas; tenía que sanar, perdonar y poder continuar con mi vida para decirlo. Hoy te lo digo: sufrí una violación a mis 14 años, en un internado en manos de 5 personas a las que hoy les digo 'que Dios los perdone', porque yo ya lo hice”.

Para el actor sufrir ese episodio en aquella época fue algo muy doloroso, y tuvo que pasar todo este proceso solo y en silencio: “Eran finales de los años sesenta, en esa época no se decían las cosas, uno se callaba, no había tanta apertura como hoy en día existe. A mi familia se los dije hace como 10 años porque nadie sabía, yo lo bloqueé de mi mente y me dije a mí mismo 'no pasó', y esa era mi terapia, aunque la realidad es que lo sufrí demasiado”.



A 30 años de la telenovela 'Quinceañera' te mostramos 15 fotos del antes y despúes del elenco Adela Noriega fue descubierta a los 12 años por un cazador de talentos, mientras estaba en un centro comercial con su madre, lo que hizo que muy joven participara en el video de Luis Miguel 'Palabra de Honor'. Su papá falleció cuando ella apenas era adolescente y su madre murió de cáncer en 1995. Tiene dos hermanos Reyna y Alejandro. Su primer gran éxito como actriz fue 'Quinceañera'. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Omar Fierro inició en 1984 en la película '¡¡Cachún cachún ra-ra!! (Una loca, loca, preparatoria)'. En 1988 obtuvo su primer rol estelar en 'Amor en silencio'. En 1995 abandonó las filas de Televisa y se incorporó a Caracol Televisión de Colombia, años más tarde se unió a las filas de TV Azteca. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Considerada una de las actrices mexicanas más completas de todos los tiempos, Julieta Egurrola ha ganado tres premios Ariel, 26 películas, dos series, 14 obras de teatro y 38 telenovelas. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ernesto Laguardia consiguió su primer papel protagónico en la telenovela 'Quinceañera' al lado de Adela Noriega y Thalía, a partir de entonces se colocó en el gusto del público y hasta la fecha ha participado en 21 telenovelas. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Cuando Thalía participó en 'Quinceañera' realmente tenía 15 años, hoy además de ser considerada la 'Reina de las telenovelas' sigue consolidada como cantante, conductora de radio y empresaria. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Sebastián Ligarde se declaró gay en el 2014 y su verdadero nombre es Amedee Gerardo Ligarde Mayaudon, además de actor y director es profesor y le dio clases de actuación a William Levy. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Nailea Norvind tiene dos hijas Naian y Tessa quienes siguen sus pasos. La familia de Nailea es de origen ruso, su mamá Eva Norvind fue consejera psicosexual, dominatriz y actriz. El abuelo de la actriz fue el príncipe ruso Paulovic Chegodayef Sakonsky y su abuela fue la escultora noruego-finesa Johanna Kajanus. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Roberto Ballesteros se ha caracterizado por sus papeles de villano y a lo largo de su carrera ha participado en más de 20 películas y 40 telenovelas, es peruano y su último trabajo en México fue en la telenovelas 'Por ella soy Eva'. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Blanca Sánchez es hija del compositor Luis Sánchez Silva y de Ofelia de la Fuente, actriz de radio. Su hermano Sergio Sánchez también era actor y ya falleció. Comenzó su carrera a los 9 años en las radionovelas y murió el 7 de enero de 2010 a los 63 años. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Rafael Rojas nació en San José, Costa Rica, se inició en la actuación a los siete años, cuando hizo su primera obra de teatro. Se retiró temporalmente de la actuación y regresó en marzo de 2017 para participar en la serie 'El final del camino' en TVE. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Karen Sentíes comenzó como modelo durante la década de los 80, haciendo comerciales y pasarela. Su primer trabajo como actriz fue en la exitosa telenovela 'Quinceañera' y ahora continúa su carrera en Miami. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Fernando Ciangherotti debutó como actor en 1982, se retiró 21 años de la actuación y regresó en 2016 con la telenovela 'Sin rastro de ti' . Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Margarita Sanz en su infancia perteneció a un importante coro infantil y participó en varias obras de teatro en su natal Guadalajara. En 1971 se mudó a la Ciudad de México, donde estudió actuación en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes (I.N.B.A.). Su última telenovela fue 'Amor de nadie', dedicándose a actuar en largometrajes y tocar el arpa de manera profesional. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Armando Araiza participó en 'Quinceañera' cuando tenía 18 años de edad. Comenzó su carrera a los 13 años, donde le dio vida a Juanito en 'El Maleficio'. Actualmente es coaching de actuación y sigue creando proyectos profesionales. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Carla Estrada tuvo como mentor al recién fallecido productor Valentín Pimstein, con él comenzó su trabajo en televisión como asistente de cámaras. Su primera telenovela como productora fue 'Pobre Juventud' y su gran éxito 'Quinceañera'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir



Este dolor lo orilló a que años después, cuando estaba en sus 20 años en pleno inicio de su carrera actoral, pensara en quitarse la vida: “Caí en una depresión muy fuerte, vivía un dolor que a nadie le podía decir en la década de 1970. Una noche me tomé media botella de whisky y lo mezclé con varias dosis de fármacos, pensé que no despertaría, pero la realidad fue otra; ahí supe que la vida me había dado una nueva oportunidad”.

Para el actor, quien ahora se dedica más a la enseñanza y formación de nuevos talentos en su escuela de Miami, el hablarlo ahora es dar el mensaje de que siguen pasando cosas como esta, pero espera que la gente hable y alce la voz: “Nunca he participado en ningún evento o campaña en contra del abuso sexual, pero que quede claro que no es exclusivo de los actores, como antes decían, si no que pasa con los arquitectos, médicos y en muchas partes de la sociedad”.



A sus 63 años, Sebastián lleva una vida tranquila, un tanto alejada de los reflectores y al lado de su esposo Jorge, con quien este 2018 celebra 25 años de unión: “Es mi marido ante la ley, es un hombre que me ha enseñado a valorar y a aprender de la vida misma, no me veo estando sin él. Lo mejor fue que nuestra relación empezó cuando yo pasaba por un duelo y él se acercó como amigo y así fue durante mucho tiempo, hasta que nos dimos cuenta que estábamos enamorados. Ese es mi mejor consejo, primero sean muy amigos para que, de ahí, nazca realmente amor verdadero”.

Aseguró que extraña estar en la pantalla chica de la televisión mexicana, ya que la gente aún lo recuerda con personajes como el entrañable 'Memo', de 'Quinceañera' o el malvado 'Diego Duval' en 'Salomé', pero confirma que lo que se está haciendo en México no es de su agrado: “Ya no hay personajes para mí, no quiero ser el conserje o el padre de la novela, quiero algo más allá. Ahora veo las series que están realizando y creo que están buenas y podría entrar ahí. Quiero regresar a trabajar, pero con algo que realmente valga la pena; mientras, sigo dando mis mejores consejos a las nuevas generaciones en mi escuela”, concluyó.





