Saúl ‘Canelo’ Álvarez habla por primera vez de su único hijo varón y no, no quiere que sea como él

Cuando Micha le preguntó si quisiera que su hijo siguiera sus pasos en el cuadrilátero, 'Canelo' Álvarez aseguró que no. "En lo personal, diría que no, porque el deporte del boxeo es muy difícil y a mí no me gustaría". Sin embargo, el púgil respetará lo que el pequeño, en su momento, decida. "Está en lo que a él le guste", afirmó.