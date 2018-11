Sagitario – Viernes 9 de noviembre de 2018: pon en marcha tus buenas ideas

Si algo no te sale bien en este día tómalo deportivamente y pon a funcionar tu sentido del humor porque de lo contrario estropearías tu viernes con lamentaciones o problemas personales. No creas todo lo que te prometan, ni tampoco prometas lo que no puedes cumplir. Guíate por tus intuiciones, pero también por tu sentido común y no dejes nada, ni trabajo, ni pareja.