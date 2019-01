Sagitario – Viernes 4 de enero de 2019: un regalo inesperado que te emocionará

No te lances a nada nuevo ni te dejes engañar por falsas promesas. Lo que hoy te digan puede ser incierto o engañoso, sagitariano. Un cambio de escena te conducirá a nuevas situaciones y será el momento de aplicar tu talento y versatilidad para firmar nuevos negocios y empezar en una actividad comercial en la que puedes ganar bastante dinero en el futuro cercano. Los contratiempos actuales serán pasajeros y no merece la pena disgustarse por ellos. Revisa tu lista de amistades, hay algunas que no deben estar ahí.