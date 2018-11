Sagitario – Viernes 30 de noviembre de 2018: terminas felizmente cierta situación equívoca

Ahora que estás en el medio de tu ciclo de cumpleaños sagitariano ha llegado el momento de ir pensando en un viaje corto, ya bien sea de placer o de negocios, una actividad diferente que ponga color a tu vida y te llene de entusiasmo. Si te sientes solo y recientemente has sufrido alguna decepción amorosa no te quedes en casa rumiando tu soledad ni tristeza sino arréglate, sal a la calle y reúnete con buenos amigos o ve a un sitio donde haya otras personas y alegría.

Salud Concéntrate en tus asuntos y no trates de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Aplica tu sentido de confianza en ti mismo con la seguridad de tu personalidad. No andes con precipitación dentro de la casa porque podrías sufrir algún accidente, caída o golpe.

Trabajo

Una proposición laboral inesperada te pondrá a pensar y te proporcionará la oportunidad que has estado esperando desde hace tiempo, pero no vayas a decir “sí” o “no” hasta que no estés totalmente convencido y seguro que eso es precisamente lo que más te conviene en estos momentos de tu vida.