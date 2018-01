Sagitario – Viernes 26 de enero 2018: Un fin de semana de mucho movimiento

Noticiero astrológico: La Luna está en Géminis y comienza el tránsito del planeta Marte por el signo de Sagitario. Con la excepción del planetoide Ceres todos los planetas están directos.

Un viernes de inventos que te ayudará mucho a ser diferente, sobre todo a la hora de la intimidad sexual pues el tránsito de Marte por el elemento fuego pone ese tono estimulante en tu vida que te revitaliza y ayuda a olvidar cualquier situación traumática del pasado que pudo haberte causado una separación o distanciamiento con alguien amado. Tu honestidad y estilo propio de trabajo serán determinantes a la hora de considerarte para una promoción o un ascenso en tu centro laboral. Mantente alerto a las expectativas.



Amor

Si sabes lo que quieres y lo que debes hacer para conseguirlo, no te quedes estancado, sagitariano, y aprovecha el entusiasmo que ahora te envuelve con tu Marte en tu signo, directo para hacer lo que has deseado desde hace tiempo. La vida transcurre hoy, ahora, aquí. No sigas esperando para mañana o pasado pues la oportunidad de ser feliz si no se aprovecha podría perderse.

Salud

Si te sientes con algún padecimiento nuevo en la mañana, no te inquietes porque hoy posiblemente surjan síntomas que hace tiempo no tenías y pueden deberse a los cambios planetarios existentes. Relájate y trata de reposar lo más que puedas.



Activa tu chakra de la sexualidad Seguramente has oído hablar de los chakras y te hayas preguntado exactamente qué son y dónde están. Según una antigua filosofía, surgida desde la época de los yoghis de la India milenaria, los chakras son centros de energía situados a lo largo de la columna vertebral, y por tanto no son visibles a simple vista. El estudio de los chakras se deriva de ese conocimiento. Son verdaderos módulos energéticos de cuyo balance, según la Teosofía y otras ciencias esotéricas, depende el equilibrio entre la mente y el cuerpo. La Teosofía es una ciencia esotérica occidental que entre otras cosas estudia tradiciones y escuelas de filosofía así como religiones comparadas. La misma considera que son siete los chakras pues incorporan uno muy importante llamado sahasrara localizado en la parte superior de la cabeza, algo que no hacían los yoghis. El chakra llamado Muladhara se encuentra en la base de la columna vertebral. Se ubica exactamente en la zona entre el ano y los genitales justo donde se apoya el cuerpo al sentarse con las piernas cruzadas. Es un chakra sumamente importante porque activa la sexualidad, y por ende, la reproducción sin la cual no habría vida. A partir del chakra Muladhara asciende por la columna vertebral la llamada "energía Kundalini" considerada la fuente de la vida por los antiguos. Hace muchos siglos los antiguos yoghis describieron la Kundalini como "doble serpiente de forma helicoidal" y la llamaban "el fundamento de toda la vida". Cuando se descubrió la estructura del ADN "DNA en inglés- en el año 1953 se supo que la forma química del mismo era exactamente una doble cadena helicoidal, tal y como lo habían descrito los yoghis hace muchos siglos, ¡una coincidencia realmente asombrosa! El chakra Muladhara acentúa uno de los dos motores instintivos más poderosos del ser humano: el instinto sexual asociado a la perpetuación de la especie. Cuando el nivel de energía sexual está bajo las parejas sufren. En el hombre hay desgano sexual, impotencia y trastornos a la hora de la relación, y en las mujeres frigidez, falta de lubricación vaginal, problemas emocionales de todo tipo. ¿Qué bloquea este chakra? ¡El miedo! El miedo a la vida y a la muerte, a perder el amor de quienes están a tu lado, a no poder satisfacer sexualmente a tu pareja, el pánico ante la soledad. Cuando está bloqueado se sufren problemas de salud de todo tipo desde cáncer de ovario y útero en las mujeres, y trastornos con la próstata en los hombres, además de cáncer rectal, posibilidad de hemorroides y muchos más además de emocionales. El chakra Muladhara desequilibrado causa una sensación de abandono que da lugar a la frustración, a la inestabilidad emocional, la depresión y una baja autoestima, la persona se siente que "no vale nada". El equilibrio de los chakras es un proceso que abarca todo el cuerpo, pero en el caso de Muladhara solamente nos vamos a centrar en el chakra raíz localizado en la base de la espina dorsal. Sigue estos pasos para lograr el equilibrio: 1. Busca un lugar donde estés tranquilo, relajado, preferentemente solo en un momento y sitio donde nadie te interrumpa ni te moleste. El ambiente a tu alrededor silencioso, apacible, sin ruidos ni música "a menos que sea algún tipo de composición musical destinada al efecto. 2. Utilizas esta afirmación: "Yo soy más que mi cuerpo, soy energía, soy luz, amor e irradio alegría y paz". La repites mentalmente varias veces mientras vas respirando profundamente, inspirando por la nariz y expulsando por la boca, lenta y conscientemente. 3. Con tus ojos cerrados pronuncias la sílaba Om, considerado el sonido universal de la armonía, uno de los mantras más conocidos. Los mantras son palabras que abren puertas interiores al repetirse pues crean un estado mental apropiado. Otro mantra, este específico para Muladhara, es el mantra Lam. 4. Colocas una piedra roja en cada lado de la pelvis. Pueden ser rubíes o hematitas, así como cuarzos rosados, o cristales de ámbar rojos. 5. Usas el color rojo, asociado a rosas o claveles cuyos pétalos dejas caer por la pelvis y te cubres o usas ropa color rojo intenso. 6. Puedes hacerlo tú mismo en tu casa o con la ayuda de alguien que conozca la técnica. Sin embargo, en ese caso, debido a la naturaleza íntima del chakra Muladhara, se debe ser muy cuidadoso a la hora de escoger quien va a ayudarte a efectuar las manipulaciones energéticas. 7. Para evitar situaciones embarazosas se recomienda que los chakras sean activados por personas de absoluta confianza. Las parejas pueden hacerlo desnudos. Esta técnica aumenta la sensibilidad y la intimidad según se enseña en el Tantra Yoga, que va mucho más allá de una relación sexual y se basa en las miradas, las caricias, las ternuras y la armonía sin precipitación. Una vez armonizado tu chakra Muladhara notarás como te sientes energizado y activo. Dispondrás de más fuerza interior para lanzarte a nuevas conquistas dentro de tu vida sexual que enriquecerán tu relación y consolidarán la vida en pareja sobre la base del respeto, la identificación y la conspiración íntima de los amantes que surge del lenguaje secreto de las miradas.

Trabajo

¿Rumores en tu empleo sobre posibles despidos, cesantías u otros problemas similares? No te rompas la cabeza ni entres en esos juegos ni murmuraciones porque lo que va a pasar, de todas maneras sucederá, y siempre podrás sacarle provecho a cualquier situación inesperada.

Dinero y fortuna

No es un día excepcional en el aspecto económico, pero tampoco es malo. Lo importante es que controles el bolsillo. ¡No compres cosas que después no te servirán para nada porque hoy tienes tendencia a actuar de manera impulsiva!



