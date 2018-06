Sagitario – Viernes 22 de junio del 2018: todo está cambiando para tu bien

Un fin de semana que se vuelca al sector laboral, sagitariano. Hay un empleo esperando por ti, pero aún no están dadas todas las condiciones para que puedas tomarlo. Si no tienes los documentos legales requeridos espera un poco porque la ilegalidad resultaría muy peligrosa. Hazlo todo correctamente.

Si has separado algún dinero para comprarte algo inviértelo en un descanso o vacación. Tómate un tiempo para que puedas pensar. Una vez relajado y libre de tensiones, apóyate en tu intuición y te surgirán ideas para aumentar tu economía.

Amor

Salud



Cuando algo no funciona debe desecharse y ahora no es el momento de jugar con tu salud. Si padeces de alguna condición clínica delicada consulta un buen especialista y no sigas experimentando por tu cuenta porque eso a la larga podría perjudicarte.