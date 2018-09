Sagitario – Viernes 21 de septiembre de 2018: un regalo inesperado que te emocionará

Amor La sinceridad es la clave de tu relación. Si no le hallas una explicación lógica a una separación o una negativa sentimental en lugar de empezar a lucubrar y dejar que tu imaginación te engañe, platica con tu pareja y pon todas las cartas sobre la mesa.

Salud Los medicamentos actuales son muy fuertes. Si estás sometido a tratamientos sensibles toma especial cuidado en seguirlos de la manera indicada y no saltes ninguno sin consultar tu médico. No tomes decisiones por tu cuenta.

Trabajo

Cuidado con los extremos. No vayas demasiado lejos en una broma con tus compañeros de trabajo pues no todos poseen tu mismo sentido del humor. Las personas con poco nivel educacional o social tienden a interpretar mal los chistes, aplica tu inteligencia y sentido común para no ir más allá de lo que debes.