Sagitario – Viernes 17 de agosto de 2018: tu realidad amorosa está a tu favor

Amor

Salud

Trabajo

Surgen nuevos caminos en tu horizonte laboral y tal vez debas cambiar de empleo o mudarte a otro lado. Si es así, no te inquietes porque los cambios siempre suelen ser positivos y favorables si uno sabe cómo aprovecharlos adecuadamente.

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este viernes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la apertura de tus sentidos, tu capacidad de entender lo que antes no entendías.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Sagitario: desatender la realidad, insistir en algo que ya no tiene remedio.

¿Qué debo evitar?: envolverte en situaciones comprometedoras por soltar la lengua y decir lo que no debes.