Sagitario – Viernes 14 de septiembre de 2018: tu carisma se acentúa, estás conquistador

Finalizas un proyecto que te tenía preocupado. Es posible que este fin de semana te veas en el medio de una disyuntiva emocional que te fuerce a tomar decisiones drásticas en tu vida amorosa. No te desalientes por algo que ocurra inesperadamente pues ahora más que antes estás en un ciclo de solidificación de tu relación sentimental.

Amor

Te asombrarás de lo que has aprendido y cómo lo estás poniendo a funcionar de una manera apacible y tranquila. La placidez interior que disfrutas te hará sentir muy bien sentimentalmente, tanto en compañía como en soledad. El amor vibra en un tono equilibrado, a la vez que intenso pues todo lo que ahora haces lo haces con pasión.

Salud

Continúa tus planes con entusiasmo y ya verás resultados. No te desalientes si aumentas de peso y tu dieta no surte los efectos deseados. El organismo tiene sus altas y bajas, sus procesos de recuperación y reposo. Ahora estás en uno de esos ciclos.

Trabajo

Dinero y fortuna

¡Cuida tu bolsillo, estás demasiado gastador y eso no te conviene en este ciclo! Con organización y eficiencia obtendrás más de lo que esperabas y podrás recuperar un dinero extraviado.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este viernes: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu talento organizativo que te ayudará a ponerlo todo en perspectiva

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Sagitario: empezar varios proyectos a la vez y no encauzar la energía de forma apropiada.

¿Qué debo evitar?: las tendencias impulsivas que me fuerzan a decir lo que no debo.