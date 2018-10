Sagitario – Viernes 12 de octubre de 2018: la Luna en tu signo te inspira sentimentalmente

Ahora que tienes el buen efluvio de la Luna en tránsito por tu signo sagitariano es hora de actuar de una manera más espontánea y no fijarte tanto en las pequeñeces sino contemplar el todo pues otras veces, debido a ciertas indiscreciones, has perdido oportunidades. Ten prudencia.

Amor

Salud

Te tonificas y se alivian dolencias habituales en los pies y los tobillos. Por eso nuevamente te conmino a que revises tu calzado y a guiarte siempre por la salud antes de comprar zapatos. La comodidad, y no la moda, debe ser tu prioridad.

Trabajo

Hay un dinero extra en un trabajo fuera de hora que puede ayudarte a mejorar tus condiciones laborales. No te impacientes si no tienes el empleo deseado en estos momentos porque las cosas empezarán a girar positivamente para ti muy pronto.

Dinero y fortuna



Mantén cerrado tu bolso a las peticiones de quienes se dedican a importunar a otros pidiendo dinero que no pagan. Si una vez fuiste generoso y ahora vuelven a solicitar tu ayuda económica exige garantías y no te dejes manipula nuevamente. No significa esto en ningún momento que endurezcas tu corazón sino que determines bien la diferencia entre ayudar al prójimo o dejarse manipular y embaucar por los demás.