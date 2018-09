Sagitario – Sábado 8 de septiembre de 2018: te envuelve una onda de entusiasmo y dinamismo

Amor

Salud

Trabajo

Escucharás noticias alentadoras sobre tu trabajo, y si no tienes empleo, hay buenas nuevas también, pero no te dejes llevar por las personas negativas que suelen arrastrar en su mala vibración a los demás. Lograrás éxito si no te dejas influir.

Dinero y fortuna



No pongas tu confianza ni tu dinero en personas que no son del todo sinceras contigo y pueden causarte serios problemas económicos. Ten cuidado si te ofrecen un negocio algo dudoso pues podrías verte envuelto en líos legales y judiciales lo cual no quiere decir que no hagas negocios sino que te informes y asesores bien antes de dar una firma o servir como garante o aval.