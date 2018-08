Sagitario – Sábado 4 de agosto de 2018: descubrirás el amor donde menos pensabas

Tu intuición te ayudará a encontrar soluciones alternativas a ciertas situaciones algo complicadas en tu economía y a salir bien de un encuentro embarazoso con una persona del pasado. Si los recuerdos son gratos, síguelos, si te inspiran rechazo no les hagas el juego y dale vuelta a ese capítulo en el libro de tu vida amorosa, es hora de vivir más en el presente.

Amor

Sé natural y espontáneo hoy porque te aguarda una sorpresa emocional intensa cuando escuches una confesión íntima que no esperabas oír. Pondrás a funcionar tu estupendo sentido del humor y actitud deportiva ante la vida y te percatarás de muchas cosas importantes.

Salud



No te dejes abatir por las preocupaciones temporales y mucho menos permitas que los problemas cotidianos influyan en tu salud. Si algo no lo puedes resolver, espera, toma medidas, pero no descuides tu alimentación ni tu reposo.