Sagitario – Sábado 30 de junio del 2018: te preparas para algo extraordinario

Amor

No importa lo que haya sucedido, sagitariano, ahora tú sabes bien por qué y cómo ocurrieron las cosas y le darás a cada una de ellas su justo medio, sin exagerar. A veces tenemos que aprender la lección de la vida de una manera dura y difícil, pero una vez pasado el mal momento las cosas suelen ser mejores que antes.

Salud

Este período astral es ideal para las evaluaciones de índole oftálmica, sobre todo si en tu familia hay antecedentes de glaucoma. No dejes pasar estos días sin revisarte los ojos y así evitarás complicaciones futuras en la vista y dolores de cabeza.

Trabajo

Dinero y fortuna



No te impacientes pues el dinero llega, pero en el momento que ha de llegar. Las cosas si se precipitan no salen bien y en este momento tu ciclo es de espera y paciencia. Aguarda, la fortuna se acerca a tus puertas y no debes desesperarte. Pronto comprobarás lo que te digo.