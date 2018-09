Sagitario – Sábado 22 de septiembre de 2018: hay una persona nueva en tu vida

Noticiero astrológico: hoy la Luna entra en Piscis. Mercurio inicia su tránsito directo por Libra. Es día cúspide la transición de Virgo a Libra en vísperas del equinoccio. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Júpiter está directo en el signo Escorpión.

El tono que te envuelve es de alegría, sagitariano, no vayas a estropearlo con ningún pensamiento triste ya que lo que te espera es prometedor y dichoso. Si te preguntabas a ti mismo si valía o no la pena continuar en esta relación actual la respuesta es afirmativa. ¡Lucha por tu amor, no dejes que otra persona te lo arrebate! Enfrenta tus temores y dile resueltamente a esa persona que te interesa lo que estás pensando sobre la relación que vives con ella. Este día también es muy bueno para cambiar algo en la casa o efectuar alguna compra importante relacionada con tus propiedades o negocios.

Amor

Te sentirás muy bien una vez que hayas puesto las cartas sobre la mesa y esa persona se percate que no eres tan manipulable. El amor llega a tu lado, disfrútalo, pero no exageres. Aumenta tu percepción síquica y te percatas de muchas cosas que antes no entendías. La energía del equinoccio te favorecerá mucho.

Salud

Cuida tus ojos pues estás expuesto a infecciones si no tomas precauciones lavándote muy bien las manos antes de pasarlas por el rostro, eso es muy importante en este ciclo.

Trabajo

Una etapa feliz que se abre desde hoy e irá en ascenso a medida que se vaya desarrollando esta etapa del último trimestre del año. Ahora estás en el preludio de lo mejor, y lo que ahora surge será muy bueno en tu vida laboral.

Dinero y fortuna

Aunque no te esté llegando el dinero esperado ya vislumbras señales que sugieren un aumento de tu poder adquisitivo y tu liquidez económica. Inclusive hay un toque feliz en el azar y una sorpresa agradable como resultado de un negocio.