Sagitario – Sábado 21 de abril del 2018: una buena idea que dará resultados

Se fortalecen tus relaciones, tanto las personales como las que tienen que ver con el trabajo o con cuestiones sociales importantes. Aún estás a tiempo para rectificar un error y regresar junto a la persona amada. Es tu oportunidad para la reconciliación. No esperes más y llama por teléfono, plantea tu verdad, entrevístate con tu pareja y resuelve todo.

Este será un día de gratas sorpresas para ti. No hay nada imposible cuando hay amor y aunque te sientas algo entristecido por un alejamiento siempre podrás rehacer tu vida y planear tu futuro.

Amor

Salud

La fuerte atracción planetaria de hoy es de carácter regenerativo. Con ella se exalta tu capacidad natural para la cicatrización y recuperación. Si te has operado recientemente experimentarás esa revitalización y te mejorarás mucho.

Trabajo



Modifica tu actitud desconfiada, verás el cambio. No hay ondas negativas a tu lado que no puedas superar. Existen algunas nociones astrales que te hacen ver discriminaciones, prejuicios o problemas personales en tu trabajo cuando lo cierto es que no hay nada de eso.