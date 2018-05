Sagitario – Sábado 19 de mayo del 2018: tendrás nuevos bríos, entusiasmo y dinamismo

Amor



Si tus asuntos sentimentales no andan bien explora tus reacciones y la manera en que has estado respondiendo a las palabras conciliatorias de tu pareja. Es hora de ceder, de una parte como de la otra. No siempre la razón está de un solo lado y eso lo has aprendido por experiencia propia en estas semanas pasadas en las que te sorprendieron muchas reacciones de quienes no esperabas.