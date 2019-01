Sagitario – Sábado 19 de enero de 2019: te sentirás satisfecho con lo que logras

Tendrás fuertes desafíos frente a ti, el reto de hoy es el cambio, lo novedoso, el actuar con dinamismo y energía. Vas a romper viejos hábitos, rutinas que no conducen a nada y solamente te estancan. ¡Adelante, Sagitario, arriésgate a la aventura! Pronto te reirás de las vicisitudes de hoy, todo está girando felizmente en tu vida.



Salud

Notarás un aumento notable en tu nivel de energía. Descarga esa fuerza en algún deporte o ejercicio físico, no dejes que la inercia y la “comodidad” mal entendida te hagan pasar un sábado sentado todo el día en un butacón viendo televisión y comiendo sin cesar. Eso no te conviene y además no va en nada con la naturaleza de tu signo sagitariano.