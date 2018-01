Sagitario – Sábado 13 de enero del 2018: Deberás dar el primer paso

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Sagitario, o sea, el tuyo. Con la excepción del planetoide Ceres que continúa retrógrado, todos los demás planetas están directos.



No te impacientes, cada cosa lleva su tiempo y ahora más que nunca debes obrar con calma, especialmente en el amor, no termines ninguna relación precipitadamente. Deja a un lado la indecisión y vibra en una dimensión más osada atreviéndote a hacer o decir ciertas cosas que hasta ahora te habías callado. Lo que ahora sucede es muy positivo porque el aspecto lunar presente te inspira a sacar adelante tus asuntos y no pensar más en el pasado, si tuviste alguna desilusión o decepción, Sagitario.



Amor

Notas ciertos rasgos en la persona que te interesa desde hace tiempo. Te das cuenta de su importancia a la hora de establecer una relación amorosa y avanzas resueltamente hacia una temporada feliz, sagitariano.

Salud

Entiendes mucho mejor las señales de tu organismo y gracias a la magnífica intuición y sensibilidad de tu signo sabes exactamente lo que debes hacer para eliminar los síntomas negativos en tu salud y mejorar tus condiciones físicas.

Trabajo

Mantén tu empleo actual y no salgas a buscar otra cosa hasta que no haya mejores condiciones en tu horóscopo pues podrías estar actuando bajo impulsos planetarios conflictivos y no tomar las mejores decisiones puesto que la Luna en tu signo te vuelve muy impulsivo y temerario.

Dinero y fortuna

Repentinamente te percatas de lo fácil que puede resultarte ganar más dinero si dedicas una parte de tu tiempo a hacer cosas productivas y organizas tu agenda para no perder tiempo en conversaciones latosas con personas poco inteligentes.

