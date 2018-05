Sagitario – Sábado 12 de mayo del 2018: un fin de semana diferente, divertido

Te has levantado con grandes deseos de renovarlo todo, pintar la casa, cambiar los muebles, mudarte, empezar algo diferente, y esa energía es formidable, pero debes canalizarla bien en algo concreto. Si quieres hacer muchas cosas al mismo tiempo te perderías en el intento y eso no te conviene para nada. Ahora frente a ti hay grandes oportunidades tanto económicas como laborales y debes aprovecharlas muy bien. El fin de semana se presenta con un toque sentimental y algo nostálgico, pero lo disfrutarás bien.

Amor Una persona que no se ha dado cuenta aún que tú eres sagitariano, estará tratando de manipular tu manera de pensar y adulándote. Cuídate de los farsantes que tratan de ensalzar tu Ego para conseguir cosas. No te dejes deslumbrar por apariencias.

Salud

Cuando algo no funciona debe desecharse y ahora no es el momento de jugar con tu salud. Si padeces de alguna condición clínica delicada consulta un buen especialista y no sigas experimentando por tu cuenta porque eso a la larga podría perjudicarte.