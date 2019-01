Sagitario – Sábado 12 de enero de 2019: inicias un ciclo feliz en tu realidad amorosa

La seguridad con la que actúes te dará el margen de ventaja en todo. No te impacientes, recuerda que cuando tratas de resolver todo en un día cometes errores y luego surgen los problemas y las malas interpretaciones, sobre todo si se trata de cuestiones sentimentales en las que deben imperar el buen juicio, la prudencia, la ecuanimidad, para no hacer o decir cosas que sean inapropiadas. Tener la lengua demasiado suelta y en tu afán por ser sincero soltar lo que no debías puede resultar contraproducente.