Sagitario – Sábado 10 de febrero 2018: hay una persona nueva en tu vida...

Noticiero astrológico: la Luna está en Sagitario y hoy comienza el tránsito directo del planeta Venus por el signo de Piscis. Todos los planetas transitan directos con la excepción de Ceres, el planetoide, que sigue retrógrado. Tu regente, Júpiter, continúa directo en tránsito por el signo Escorpión.

La influencia Venus en tránsito acentúa tus cualidades innatas durante este mes del amor. Ve haciendo planes desde ahora para tus próximas vacaciones y no dejes pasar este tiempo sin disfrutar más tu intimidad junto a la persona que amas. ¿Sabías que en este ciclo planetario se te van a acercar gentes muy influyentes cuya acción en un trabajo o un negocio puede atraer a ti la clave del dinero?



Frase del día: Quien dice “yo nunca me equivoco” es porque no hace nada, son personas que no tienen iniciativa por miedo al fracaso