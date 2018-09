Sagitario – Sábado 1 de septiembre de 2018: inicias una nueva ilusión

La relación que ahora estás iniciando en este ciclo tiene futuro, pero para lograr verdaderamente una buena química sentimental deberás aplicar tus experiencias previas y no caer, en esta ocasión, en los mismos errores cometidos en el pasado.

Si no tienes pareja estás en el umbral del encuentro y lo que pareció imposible o difícil se empieza a facilitar de una manera expedita y rápida. El amor te envuelve con un tono intenso, sorpresivo, lleno de expectativas que se cumplirán en el momento menos esperado.

Amor



La nostalgia te invade si tu pareja no está en estos momentos a tu lado, pero no te abatas ya que muy pronto esta situación será superada y nuevamente reinará la felicidad en tu vida amorosa. Si no tienes una relación estable hay momentos muy agradables esperándote en el futuro cercano.