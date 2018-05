Sagitario – Miércoles 9 de mayo del 2018: un día excepcional en tus relaciones

La intuición matiza tu signo y te ayudará a aplicar tus ideas de manera fecunda en los planes que se te están ocurriendo, sagitariano. Posiblemente estés iniciando ahora un proyecto por cuenta propia. Es miércoles y la Luna se desplaza al elemento agua en un signo muy intuitivo. Dale el "sí" a esa persona que te interesa sentimentalmente. Haz como te indica tu corazón, y por supuesto, tu intuición. Aparece en tu vida alguien que debes aceptar o rechazar sin esperar tanto. En cuanto al viaje proyectado, realízalo. Un amigo necesitado te pedirá dinero. Ayúdale, pero no te endeudes tú. Nada de vacilaciones. Te enfrentarás a gentes poco confiables que tratarán de sacar ventaja en tus negocios.

Amor Tal vez has sufrido frustraciones sentimentales en el pasado acentuadas inclusive por el movimiento retrógrado de tu regente, Júpiter, pero ahora hay ciertos aspectos astrales que cooperan contigo para que puedas restablecer la armonía perdida. El amor renacerá nuevamente en tu horizonte.

Salud Evita hoy las comidas tarde en la noche. No sobrecargues tu organismo con actividades que te causan insomnio, particularmente si al día siguiente debes madrugar. Lo que más necesitas hoy es un sueño reparador y mucho descanso. El equilibrio es todo, sagitariano.

Trabajo Se aproximan momentos auspiciosos en tu horizonte laboral y tu campo magnético es muy positivo. Tendrás de tu parte los elementos para solicitar de tus jefes un aumento de sueldo y un mejoramiento en tu empleo. Si no tienes trabajo aún, insiste, pronto lo tendrás.

Dinero y fortuna

No es momento de litigios legales. Si has tenido alguna pérdida de dinero por haber confiado en personas inexpertas no pierdas más tiempo ni recursos tratando de recuperarlo si ello envuelve costosos procedimientos con abogados.