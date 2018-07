Sagitario – Miércoles 4 de julio del 2018: te adaptarás a los cambios, aún estás a tiempo

Amor

Salud

No comprometas tu salud experimentando con medicamentos a los cuales no estás habituado y que podrían resultar peligrosos si comienzas a padecer de malestares asociados con los bronquios y las vías respiratorias en general.

Trabajo



No te inquietes si estás buscando empleo y no lo consigues porque en esta etapa se abrirán para ti muchas puertas y no solamente conseguirás lo que necesitas sino mucho más de lo que has pensado.