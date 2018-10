Sagitario – Miércoles 31 de octubre de 2018: algo muy hermoso se avecina a tu vida amorosa

Tendrás la oportunidad de rehacer algo mal hecho y de reconsiderar una decisión recientemente tomada. No te quedes callado, dile a esa persona amada lo que sientes para que se establezca una buena comunicación y se empiecen a resolver esas cuestiones que te inquietaban.

Amor

Estamos en la fase cuarto menguante de la Luna. Quien menos espera te pide que seas su pareja y esta declaración asombrosa te puede tomar totalmente desprevenido. Sin embargo, no te vayas a cerrar las puertas porque no te conviene.

Salud

Trabajo

No es el día adecuado para discutir con tus compañeros de trabajo, jefes, subalternos o socios en tu empresa. Tómalo todo con menos rigidez, y si te sientes enojado por algo, respira hondo y olvida. Así atraerás buenas vibraciones.

Dinero y fortuna



Alégrate porque pronto recibes un dinero esperado y si tus asociaciones previas no fueron las mejores y ha mermado tu confianza en la gente, no tienes por qué pensar que siempre será igual. Aplica lo aprendido y no pierdas la confianza en la vida.