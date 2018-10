Sagitario – Miércoles 3 de octubre de 2018: inicias una etapa feliz en el amor

Controla tu lengua aunque pienses que tienes razón. Quizás desees profundamente contestarle como se merece a una persona poco educada, demuestra tu clase, categoría y control emocional no respondiendo ni bajando a ese nivel poco educado porque no te corresponde.

Amor

Salud

Trabajo

Hay buenas noticias para ti si recientemente comenzaste una gestión laboral y aún no obtienes la respuesta esperada ya que durante estos próximos días de octubre serás recipiente de muy buenas nuevas en ese sentido.

Dinero y fortuna



No te adelantes a los acontecimientos tratando de promover algo de lo cual aún no estás seguro y convencido. El proyecto que deseas ejecutar requiere más tiempo y análisis de tu parte. Consulta expertos antes de invertir tu dinero o tus recursos. No te limites, por supuesto, pero actúa con cuidado.