Sagitario – Miércoles 3 de enero 2018: ¡Calma, todo pasará!

No dejes que las circunstancias te apabullen.

Noticiero astrológico: La Luna se mueve en el signo de Leo. El único planeta que está retrógrado es el planeta enano o planetoide Ceres, en tránsito por Leo, todos los demás siguen directos.

Lo que te está sucediendo no es tan grave como te parece. Muchas veces te has entristecido por estar suponiendo o esperando lo peor, prestándoles atención a gentes negativas o cargadas de problemas. Saca a flor de piel tu verdadera personalidad. Este desbordamiento energético revelará lo mejor dentro de ti y te ayudará a vivir una etapa intensa dentro de tu realidad sentimental. Lograrás la solución que exige tu salud si combinas los tratamientos médicos modernos con la sabiduría antigua de la medicina tradicional.



Amor

¿Hubo problemas recientes en tu vida sentimental? Es tu día para guardar las armas y seguir la fiesta en paz. Puedes estar algo tenso debido a una pelea o discusión con alguien querido en días recientes. Hoy es el momento de clarear el aire y aclarar los malentendidos surgidos entre ambos.

Salud

En estos momentos tu cuerpo está pidiendo más alimentos nutritivos. Se te dificulta hacer tiempo para tus ejercicios y puedes olvidar tomar tus vitaminas y eso puede causarte cierta fatiga en este día. Eso te impulsará a realizar cambios.

Trabajo

Si tienes que ponerte frente a un auditorio para dar un pequeño discurso, explicar tu trabajo o hablar en público ten la seguridad que podrás hacer un papel muy bueno. Tendrás una oportunidad excepcional para compartir tus puntos de vista.

Dinero y fortuna

Si has perdido un dinero en estos días no culpes a nadie, ni te culpes a ti mismo. Toma medidas para evitar males mayores y al mismo tiempo utiliza esa energía en rehacer tu economía. Si algo ya pasó no vale la pena continuar discutiendo.