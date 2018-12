Sagitario – Miércoles 12 de diciembre de 2018: Mercurio en tu signo, ¡elocuencia!

Mercurio directo en tu signo es todo un evento, sagitariano, precisamente en este ciclo de cumpleaños. Una grata sorpresa te aguarda en un encuentro casual, un viaje corto en el que pueden ocurrir muchas cosas agradables. Lo que has estado anhelando está a punto de traducirse en una hermosa realidad. No te inquietes, todo se resolverá. Hay algo muy hermoso en tu vida sentimental asociado a este tránsito planetario que se inicia hoy. No te desalientes si al principio no sale como deseas, el amor es caprichoso, pero saldrás victorioso. En este ciclo planetario tú estás en una posición ventajosa para lograr el éxito.