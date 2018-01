Sagitario – Miércoles 10 de enero 2018: Estás en un tono muy positivo

Noticiero astrológico:

La Luna está en Escorpión. Mercurio se está acercando al tránsito por Capricornio. Todos los planetas directos, menos el planetoide Ceres, retrógrado, en Leo. Este miércoles no debe ser un día de celos ni discusiones sino de conciliación y compromisos. El amor te sonríe, pero debes estar atento y evitar esas tendencias de escapismo que te ocasionan problemas en tus relaciones con los demás. Deberás ser muy cuidadoso con tus asuntos económicos pues cualquier distracción puede ocasionar demoras en los cobros o pagos pendientes. Si mantienes un buen control no tendrás ningún tipo de problemas ni olvidos. En cuanto a tu vida sentimental, todo puede cambiar positivamente si te lo propones, sagitariano.

Amor



publicidad



Tu vida amorosa se está encauzando ahora en la dirección correcta después de los equívocos surgidos en días pasados en los cuales te sentiste algo inestable o inseguro. Te estás proyectando en la dirección correcta y aquello que te preocupaba ya deja de ser un problema.

Salud

La piel es el órgano mayor del cuerpo, el de más superficie y su capacidad de absorción es altísima. No vayas a ponerte cualquier producto sin haber leído previamente sus contraindicaciones y avisos.

Trabajo

Los problemas laborales quedarán superados en la medida que apliques tu capacidad de concentración y no te dejes llevar por quienes no tienen algo mejor que hacer con sus vidas que entrometerse en la ajena. Sigue tus planes y no tendrás dificultades.

Dinero y fortuna

Estás a punto de empezar un ciclo diferente en el que entiendes mejor tus posibilidades y sabes cómo administrar tu economía. Recibirás un ingreso inesperado muy pronto.



Querrás hacer compromisos a futuro en el aspecto sentimental