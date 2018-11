Sagitario – Martes 6 de noviembre de 2018: un sueño que se materializará

Los recuerdos te asedian durante esta semana del novilunio máxime hoy que la Luna está en un signo muy intuitivo. Un sueño te inquieta y te sientes nuevamente pensando en una persona de tu pasado que hace mucho no ves. Lo más probable es que también estén pensando en ti. Si valió la pena y estás sin pareja ¿por qué no intentar un nuevo encuentro? No olvides que a medida que se acerque el inicio de tu ciclo de cumpleaños en unos días tu paisaje sentimental se va transformando, encauzándote en una dirección diferente, muy distinta a la manera que habías estado viviendo hasta ahora, pero mejor en todo.