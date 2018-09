Sagitario – Martes 4 de septiembre de 2018: se presentarán nuevos horizontes sentimentales

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el típico desenfado sagitariano que te ayudará a no sentirte mal frente a una negativa o una decepción.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Sagitario: restarle importancia a lo que realmente la tiene, y concedérsela a lo que es irrelevante.

¿Qué debo evitar?: dejarme manipular sentimentalmente por quienes me rodean.

Frase del día: no tiene ningún sentido preocuparse por lo que no podemos resolver.