Sagitario – Martes 26 de diciembre 2017: No escatimes tus muestras de afecto

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Aries –que es del elemento fuego, como el tuyo- en la fase cuarto creciente. Urano, y el planetoide Ceres, siguen retrógrados.

Si ayer lunes no tuviste éxito en una gestión de trabajo no te desalientes y pon a funcionar tu capacidad laboral pues hoy es un día en que la necesitas más que nunca. Toca más puertas, se abrirán, y lograrás tus objetivos laborales con creces, pero sobre todo, no caigas en situaciones dudosas en cuestiones sentimentales. Si tienes pareja disfrútala a plenitud, y si no la tienes, apóyate en quienes te rodean y te encontrarás mejor. Podrías sentirte tentado a hacer algo que no te conviene, antes de actuar medita bien sobre la consecuencia que podrían tener tus actos y no obres impulsivamente.



Amor

Sé muy discreto y pesa bien tus palabras antes de decir algo que pueda herir a quien está a tu lado. Tú eres muy espontáneo y directo, pero no todos ven la vida como tú y a veces, sin proponértelo, te expresas de una forma que causa malestar. En el amor sé cauto, sobre todo si quien está a tu lado es alguien demasiado sensible que se afecta por cualquier cosa que le digas.

Salud

Hay influencias cósmicas incidiendo en tu metabolismo ayudándote a recibir influjos positivos que colaboran para asimilar de manera rápida cualquier tipo de tratamiento emprendido recientemente para mejorar una afección crónica.

Trabajo

Pueden ocurrir algunas demoras en tu trabajo a última hora. Si es así, no te desesperes porque pronto las cosas estancadas empezarán a moverse y las promociones, ascensos y traslados que has venido esperando se realizarán.

Dinero y fortuna

Se acercan los momentos importantes de los presupuestos y negocios y debes poner orden en tus asuntos, priorizar las cuestiones básicas y sacar adelante tus proyectos con determinación. El tiempo que se avecina es próspero económicamente para ti, y el año 2018 se verá libre de muchos obstáculos que se presentaron en estos meses anteriores mientras tenías a Saturno en retorno por tu signo sagitariano.