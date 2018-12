Sagitario – Martes 25 de diciembre de 2018: frente a ti se abren nuevos horizontes sentimentales

Si algo te molesta no lo expreses enseguida, respira hondo y busca las palabras más adecuadas. Lo que menos necesitas ahora es la precipitación pues Venus está en un signo muy intenso aunando su energía con la de la Luna en tránsito por el elemento fuego, y se complican mucho las cosas del corazón si no tomas medidas adecuadas antes de pensar en voz alta.

Amor Sigue tus corazonadas y di aquello que has estado pensando decir a tu pareja. Hay una buena vibración de entendimiento mutuo a tu alrededor y con el tránsito lunar de este día se abre una página romántica en tu horizonte sentimental.

Salud Mejorarás y lograrás recuperar tu salud con mayor efectividad si sigues al pie de la letra las indicaciones que te han dado tus médicos y no dejas a los remedios poco explorados, la improvisación, y la charlatanería, el cuidado de tu salud.

Trabajo

No excedas tus límites pues en tu trabajo hay personas que no son tan eficientes como tú y empezarán a cargarte con sus responsabilidades. Ayuda siempre a tus compañeros, pero solamente hasta que no empiecen a aprovecharse de ti. Aprende de todo y adáptate a lo que puede presentarse.