Sagitario – Martes 22 de mayo del 2018: un nuevo escenario sentimental

Trabajo

Vas a solucionar situaciones molestas con un compañero de trabajo inestable emocionalmente cuyas majaderías anteriormente te sacaban de quicio. Calma, no te exasperes, no vale la pena, sagitariano. Recuerda siempre lo que te he repetido: quien te irrita, te controla, no te dejes irritar por nada ni por nadie.