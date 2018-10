Sagitario – Martes 2 de octubre de 2018: escucharás muy buenas noticias

Salud La energía planetaria en tu signo sagitariano es positiva y mejoran mucho las condiciones físicas si has estado sometido a tratamientos fuertes por padecer de dolencias crónicas o delicadas. Un buen día para recuperar energías y restablecer tu buena salud.

Dinero y fortuna

El dinero que no llegaba ahora empieza a correr. Las experiencias económicas del pasado te han enseñado a confiar más en la combinación de tus realidades objetivas, tu experiencia y tu intuición. Ya no eres tan iluso a la hora de empezar un negocio y plantas bien los pies sobre la tierra, sagitariano, y no te dejas llevar por una onda de optimismo ciego.