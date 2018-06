Sagitario – Martes 19 de junio del 2018: aumenta tu capacidad de observación

La fortuna te sonríe, y recibes dinero extra, pero no lo arriesgues impulsivamente en negocios ni compras intempestivas sin haberlos analizado previamente, a menos que ya con antelación hubieras firmado algún acuerdo y debas cumplirlo. Recuerda que en esta etapa tu regente está retrógrado y debido a esa influencia cósmica pueden surgir algunos contratiempos o contradicciones dentro de tu realidad sentimental, sagitariano.

Salud No dejes pasar estos días sin revisarte los ojos y así evitarás complicaciones futuras y dolores de cabeza. Este período astral es ideal para las evaluaciones de índole oftálmica y graduación de lentes.

Dinero y fortuna

No te impacientes pues el dinero que esperas llegará pronto, pero en el momento que debe. Las cosas si se precipitan no salen bien y en este momento tu ciclo es de espera y paciencia. Aguarda, la fortuna se acerca a tus puertas, no te desesperes.