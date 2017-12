Sagitario – Martes 19 de diciembre 2017: Habla y conquistarás

Horóscopo del 19 de diciembre | Ve a los demás como son y no como quieres que sean

Horóscopo del 19 de diciembre | Ve a los demás como son y no como quieres que sean Univision

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Capricornio y los planetas Mercurio, Urano y el planetoide Ceres siguen retrógrados.

Los resultados que obtendrás en este fin de semana en los planes que te has propuesto superarán tus expectativas. No te empecines en regresar de nuevo al pasado porque ahora estás en una onda diferente y nueva. Júpiter, planeta de las oportunidades, tu regente, está directo por el intenso signo escorpiónido y este movimiento causa conmociones en tu horóscopo. Vas a terminar una relación que no te conviene y con la libertad que obtienes estarás en la mejor disposición para iniciar una vida diferente. Esa persona conflictiva que te ha estado cargando la vida con sus emociones negativas, quejas y pesimismos, es ya un capítulo superado.



publicidad

Amor

Aprovecha la energía cósmica que procede de tu regente, Júpiter, directo, la cual te colocará en situaciones en las que deberás tomar decisiones importantes, Vas a estar en medio de una especie de triángulo amoroso, una cuestión entre dos personas que puede resultar en un gran embrollo si te envuelves sentimentalmente con quien no vale la pena.

Salud

En general, para sentirte bien necesitas un cambio de actitud. Con una disposición diferente notarás como se transforma positivamente tu realidad y lo que antes era un problema ahora deja de serlo.

Trabajo

Lo mejor para ti en esta etapa es disfrutar plenamente lo que estás viviendo y no saltar de una actividad a otra que puede estar desajustando tu vida laboral. Te propondrán cambios de empleo, mucho ojo, no aceptes lo primero que te ofrezcan pues podrías errar si no lo ponderas cuidadosamente.

Dinero y fortuna

Estás a punto de terminar lo que no te conviene e iniciar algo totalmente diferente en tu vida económica. Vete preparando para una invitación a un viaje de fin de semana, ten listo tus papeles, pasaportes, dinero y documentos para que no te tome nada desprevenido.

Ritual que te ayuda a construir tu éxito