Sagitario – Martes 18 de septiembre de 2018: aumenta tu sentido de responsabilidad

Estos son días de alegría, sagitariano. No vayas a dejar que un pensamiento sombrío o triste te aparte de tus objetivos que ahora están a punto de ser conquistados. Tu decisión, fortalecida por el efluvio de tu regente, Júpiter, directo, en este martes, será inquebrantable y tú mismo te asombrarás de lo que logras gracias a esa actitud diligente y serena. Si llegan a tus oídos murmuraciones o chismes no les prestes atención, la gente suele hablar y decir cosas que no son ciertas y debes ser muy selectivo con lo que escuches y por supuesto, las decisiones que tomes.