Sagitario – Martes 18 de diciembre de 2018: una semana de aventuras excitantes

Vas a entender mejor las motivaciones ajenas y ponerte en el lugar de los demás, pero sobre todo a encauzarte en un camino más seguro sin estar vacilando a la hora de tomar decisiones. Se avecina un día muy singular dentro de tu horóscopo que está asociado con una declaración de índole sentimental que tiene todas las perspectivas de convertirse en una especie de regalo muy especial durante este ciclo de cumpleaños sagitariano que estás viviendo en estos momentos. La vida te muestra sus dos facetas, en tus manos está escoger la hermosa y positiva, no lo olvides.

Amor La influencia planetaria positiva en este día demanda que disfrutes íntegramente lo que haces. Si te vienen con un chisme, rumor o comentario que te inquiete, simplemente esquívalo y no le prestes atención ya que lo principal en esta etapa es que pongas tu corazón por delante antes de tomar decisiones.

Salud Si eres de los sagitarianos preocupados por una prueba clínica o el resultado de un análisis que no acaba de llegar hay muy buenas noticias en ese sentido ya que tus aprensiones no tienen justificación, las cosas saldrán mejores de lo que pensaste.

Dinero y fortuna

Estás en un buen momento económico así que no te preocupes si te falta algún dinero ya que en poco tiempo estarás recuperando con creces lo que has invertido y aún no visto los resultados esperados.