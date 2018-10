Sagitario – Martes 16 de octubre de 2018: terminas lo que querías realizar hace días

Te encuentras en medio de una verdadera vorágine de ilusiones, sagitariano. Tu regente en el signo escorpiónido y la fase cuarto creciente de la Luna crean un clima muy definido dentro de tu horóscopo. Una recomendación: si sospechas infidelidad o algo que no te agrada no te quedes callado. Sal de las dudas que albergas sosteniendo una conversación abierta con tu pareja o con esa persona en particular, privada, con la sinceridad que te caracteriza, pero con firmeza y empatía, sin emplear palabras que luego te arrepientas de haber pronunciado. Tu vida íntima está entrando en un ciclo de ascensos y logros que transformarán totalmente tu realidad.