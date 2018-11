Sagitario – Martes 13 de noviembre de 2018: tu regente en tu signo atrae a ti la fortuna

Estás acercándote al inicio de tu ciclo de cumpleaños y ya desde ahora sientes los avances de las cosas buenas que están por llegar. Los efluvios cósmicos que están imperando en tu signo con la posición de la Luna en un elemento afín al tuyo y el tránsito directo de Júpiter por tu signo indican un tono nuevo, un cambio en tu estilo de vida, muy refrescante y estimulante. Concrétate en tus asuntos ya que tendrás muchas cosas qué hacer este martes, de lo contrario al llegar la noche no habrás hecho nada de lo que te proponías. Hay personas ociosas cuya amistad, lejos de beneficiarte, te perjudica, porque con su manera de ser y estilo de vida te desvían de tu verdadera naturaleza.

Salud Si te habías preocupado por algunas dolencias o molestias inexplicables recientes o te sugirieron una operación o tratamiento intensivo estás bien auspiciado. ¡Manos a la obra, no esperes y enfrenta la realidad como tú sabes!



Dinero y fortuna

Si no lo has hecho aún, debes empezar a guardar dinero ya para que al llegar las navidades dispongas de un dinero y disfrutes mejor las fiestas de fin de año. Aún hay tiempo para ir efectuando pequeños ahorros y si no logras tus metas ahora propóntelas como algo concreto para el 2019.