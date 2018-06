Sagitario – Martes 12 de junio del 2018: el amor se vuelve un tema prioritario en tu vida

Todo tiene solución. Los hechos se aceptan y se toman medidas. Aprende a decir que “¡no!” cuando se trata de preservar la integridad de tu hogar y vida íntima y no permitas que te manipulen los chismosos y frustrados. Esa persona negativa que te está dando vueltas parece no tener otra cosa que hacer sino molestar, no le des alimento a su mediocridad, no olvides nunca lo que otras veces has leído “quien te irrita, te controla”. Los eventos que ahora se están desarrollando dentro de tu horóscopo indican claramente la necesidad que tienes de aplicar en todo momento tu entusiasmo y sentido del humor sagitarianos ya que debido al movimiento retrógrado de tu regente, Júpiter, has estado un poco tenso en estos días.