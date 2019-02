Sagitario – Martes 12 de febrero de 2019: comprenderás muchas cosas que no entendías

Noticiero astrológico: la Luna está en Tauro en la fase creciente. No hay planetas retrógrados. La vibración de este martes es el ocho, la energía material, del dinero. Tu regente, el planeta Júpiter, está en tu signo, al igual que el planetoide Ceres.

En cuestiones del amor, la vida te estará sonriendo aunque tal vez, en algunos momentos, pienses lo contrario. Podrás sacarle mayor provecho a un trabajo extra rápidamente. Esa nueva ocupación que has comenzado, o estás a punto de comenzar, te será muy provechosa porque te permitirá aplicar de manera creativa muchas ideas las cuales solamente eran proyectos.

No te angusties si no recibes las ganancias esperadas en tus negocios. Hay buenos movimientos planetarios a tu alrededor que favorecen la recepción de dinero, pero deberás ser paciente y no agobiar a los demás con tus exigencias constantes.