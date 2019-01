Sagitario – Lunes 7 de enero de 2019: evita la impaciencia, es mala consejera

Es posible que se produzca un encuentro poco usual que culmine en una relación amorosa, un romance refrescante en tu vida sentimental. Sin embargo, no te apresures, piénsalo bien antes. El amor ocurre y no tiene explicación.

Espera un poco y no te precipites a poner tu dinero en un negocio poco serio. Hay personas a tu alrededor interesadas en tu crédito y propiedades, cuídate de ellas y no hagas nada apresurado bajo presión. Ante la duda, consulta con abogados y notarios si es necesario.



Salud

Durante esta etapa debes cuidar lo que comes sobre todo si lo haces fuera de casa o en lugares públicos de cuya higiene no estés seguro. Estás muy sensible a los alimentos no muy bien preparados y podrías tener complicaciones de salud.