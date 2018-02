Sagitario – Lunes 5 de febrero 2018: prepárate para lo inesperado en el amor

Noticiero astrológico: La Luna transita por el signo de Libra declinándose hacia el sur. Todos los planetas están directos, excepto el planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo. Tu regente Júpiter está directo en tránsito por Escorpión.

Podrías decepcionarte por la actitud inesperada de alguien que hasta ahora considerabas tu amigo y estabas pensando convertir en una relación más intensa. No te desilusiones y tómalo como una experiencia para crecer emocionalmente. No olvides que estamos viviendo en un mundo dinámico que requiere tu constante superación. Separa aunque sea media hora al día para estudiar técnicas novedosas en tu trabajo e informarte mejor de las tecnologías que se están aplicando en estos momentos. A partir de este lunes comenzarás a darte cuenta de diferentes alternativas económicas que hasta ahora no te habías puesto a considerar. Repásalas porque pueden ser muy prometedoras y aunque ahora no te estén produciendo lo esperado, poco a poco verás resultados.



Amor



No te impacientes por nada y toma las cosas con más calma ya que ahora tienes de tu parte un aspecto planetario positivo y aún las cosas más difíciles van a resolverse de una forma expedita y feliz. Lo importante es que alejes de tu mente los pensamientos negativos.



Frase del día: para empezar una nueva etapa tienes que cerrar otra, no tengas miedo de decir adiós, eso es parte de la vida.





Salud



Una gran parte de tus problemas de salud proceden de un desequilibrio entre tu ritmo de vida y tu alimentación. Es vital combinar ambos para no causar problemas metabólicos en tu organismo. Si armonizas tus ritmos diarios no habrá dificultades.

Trabajo



Algo no sale en tu trabajo como lo tenías planeado y esta interrupción te fuerza a permanecer más tiempo en tu empresa. Dedica toda tu energía a resolver el problema, sin lamentarte, y al terminar el día lo habrás logrado satisfactoriamente.

Dinero y fortuna



Pronto darás importantes pasos en tu agenda económica, pero después podrías sufrir una decepción si no eres realista y atribuyes a otros las cualidades que solamente están en tu imaginación. Cuida tu dinero, no lo regales a los aprovechados y oportunistas.



Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este lunes: fuerte.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la oportunidad de realizar un viaje corto de fin de semana.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Sagitario: firmar papeles legales sin leer bien el contenido.

¿Qué debo evitar?: precipitaciones y toma de decisiones de forma impulsiva, sin estudiarlas bien.

Predicción de pareja para hoy lunes



La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, también Sagitario y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra y también con Cáncer en el plano sexual.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Tauro o de Escorpión.

Tu compatibilidad actual: es buena en general debido al nivel de energía que te envuelve. La mejor con signos de fuego.

Si estás soltero o soltera: te sentirás muy bien contigo mismo porque estás aprendiendo a vivir sin que tu felicidad dependa de cómo te traten los demás.