Sagitario – Lunes 3 de septiembre de 2018: un inicio de semana sorprendente en todo

La respuesta que has estado esperando llega en el mejor momento y comienzas a ver soluciones donde antes veías problemas. La marea se vuelve hacia ti y con los buenos efluvios planetarios que estás viviendo en estos momentos procedentes del tránsito directo de tu regente el planeta Júpiter, habrá respuestas largamente esperadas, tanto en tu vida amorosa como sentimental y económica.

Amor

Salud

Trabajo

Tendrás frente a ti muchas tareas y querrás resolverlas todas simultáneamente, pero eso no es posible. Aparta un par de horas para trazarte una estrategia laboral más dinámica y así no te angustiarás por el cúmulo de cosas que se presentan.

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este lunes: fuerte.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una premonición que te ayudará a ponerte en contacto con cierta persona que no has olvidado.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Sagitario: desestimar tus corazonadas

¿Qué debo evitar?: las presiones para que haga algo que no estás seguro.