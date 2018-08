Sagitario – Lunes 27 de agosto de 2018: no te impacientes, el día está llegando

Se está consolidando lo que te parecía inestable o imposible, sagitariano. ¡Vas a descubrir algo que no sospechabas! A partir de este día resolverás muchos asuntos pendientes de manera inteligente y eficaz gracias a la buena actitud mental que te favorece. Tienes buenas energías a tu alrededor y lograrás ascender a posiciones mejor pagadas si el puesto que ocupas ahora no es el que realmente mereces.

Amor

Se avecina el tiempo de los encuentros insólitos. Una persona algo mayor que tú se interesa por ti y empieza a rondarte. No es mala idea atender sus palabras y valorar las posibilidades de iniciar una amistad que tal vez podría cristalizar en algo más serio y profundo en muy poco tiempo. Todo es posible, sagitariano.

Salud

Esta es la semana del efecto del plenilunio de agosto, y por ende, cualquier programa de salud iniciado en este lunes está destinado al éxito y lograr resultados muy positivos. No te impacientes, poco a poco llegará lo que has estado esperando.

Trabajo



No excedas tus límites pues en hay personas que no son tan eficientes como tú y empezarán a cargarte con sus responsabilidades. Ayuda siempre a tus compañeros, pero solamente hasta que no empiecen a perjudicar tu trabajo.