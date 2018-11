Sagitario – Lunes 19 de noviembre de 2018: se avecina una etapa maravillosa en tu vida

Amor

Esa persona que conociste recientemente comprenderá que a un sagitariano o sagitariana como tú no se le puede cortar las alas ni tratar de manejar su tiempo y su libertad. Si la persona que está a tu lado no comprende tu naturaleza será difícil la convivencia puesto que tú eres como el arquero que marca tu signo y no resistes que te estén controlando.

Salud



No apliques ningún producto desconocido en tu cuerpo porque tu piel está en un tono muy sensible y si usas algo que no conozcas bien podrías tener reacciones no agradables. Sé muy precavido y no te dejes llevar por propagandas irresponsables. La piel es el órgano mayor del cuerpo y absorbe todo lo que le pones encima.