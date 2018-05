Sagitario – Lunes 14 de mayo del 2018: evita la impaciencia, es mala consejera

Se acerca la noche del amor y tendrás una gran oportunidad de rehacer tu vida sentimental si has sufrido alguna decepción o te encuentras distanciado o alejado de una persona querida. Una noticia de alguien que está lejos de ti te alegrará el día. La vida te sonríe, pero es indispensable que veas todo siempre con una actitud fresca y optimista, al mejor estilo sagitariano. Cuando hagas algo no esperes recompensas ni pagos sino simplemente disfruta por la acción de dar y la experiencia gratificante por ella misma. Así no habrá nada que pueda decepcionarte. Compensarás con tu forma de ver la vida el impacto retrógrado de tu regente Júpiter.



Dinero y fortuna

Si una vez fuiste generoso y ahora vuelven a solicitar tu ayuda económica exige garantías y no te dejes manipular por nadie. No se trata de ser tacaño o duro de corazón, sino de no continuar perjudicando tus propios intereses para satisfacer a otros que no se ocupan de resolver los suyos.